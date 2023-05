Javier Ambrossi confiesa su pique con Ana Obregón: "Hemos llegado a enfadarnos de verdad"

Las máscaras están preparadas para salir a actuar en la nueva edición de 'Mask Singer' y también están ya listos los investigadores para descubrir sus identidades. Javier Ambrossi, en la rueda de prensa de presentación de la nueva temporada, ha reconocido que le hace "muy feliz" forma parte del programa y también un momento muy concreto que también ha destacado Mónica Naranjo: "el pique" que surge entre ellos".

La cantante, que se estrena en 'Mask Singer', ha querido describirlo como "complicidad" entre ellos. No obstante, Ambrossi ha confesado un sentimiento de "culpabilidad" por lo que discute con sus compañeros, especialmente con Ana Obregón, que no ha podido estar en esta presentación pero ha mandado un mensaje en un vídeo. "Me voy enfadado de verdad", ha reconocido el investigador.

Por su parte, Javier Calvo ha destacado que es un programa que les permite mostrar su lado más natural a los espectadores. Además, Mónica Naranjo se ha mostrado feliz por poder evitar "la presión" que los demás van a vivir en cada programa cuando les preguntan por quién está debajo de las máscaras.