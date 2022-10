Adriana Terrén se luce con una versión única de ‘God is a woman’ en ‘La Voz’

Adriana Terrén tiene una personalidad brillante que reluce no solo por su aspecto si no por su voz tan maravillosa. La joven talent ha conquistado a los coaches con una versión única del tema ‘God is a woman’ de Ariana Grande.

Laura Pausini ha bloqueado a Luis Fonsi y ha luchado con uñas y dientes contra Antonio Orozco por conseguir a Adriana en su equipo. La joven talent zaragozana ha tomado una decisión muy reveladora: “Me voy a quedar con la pasión italiana”, ha confesado eligiendo pertenecer al ‘Equipo Pausini’.

Adriana Terrén: “Quiero dar la visibilidad de que hay mujeres productoras, que hacemos música y los trabajos de ingeniería no son solo de hombres”