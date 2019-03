Lia Kali se desgarra cantando ‘A natural woman’ de Aretha Franklin en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’

Una actuación de otro mundo de Lia Kali interpretando ‘I just want to make love to you’ de Etta James en los Asaltos de ‘La Voz’

Lia Kali y les Fourchettes, puro fuego con ‘Flames’ de David Ghetta ft. Sia en la Batalla Final de ‘La Voz’

Lia Kali nos seduce cantando ‘Roxanne’ de The Police en los Directos de ‘La Voz’