ACTUACIÓN | ASALTOS LA VOZ

Lia Kali ha salido con mucha fuerza al escenario de ‘La Voz’ para sorprendernos con su particular versión de ‘I just want to make love to you’ de Etta James. La talent catalana ha sacado su garra y potencia vocal y ha dejado impresionados a los coaches y asesores durante los Asaltos.