El Top 5 de La Voz All Stars: el reencuentro de los ganadores y la flamante victoria de Toyemi

Es muy difícil definir una noche como esta en solo tres palabras, pero magia, emoción y familia, reflejarían a la perfección lo que vivimos. La noche del pasado viernes puso fin a la primera edición de La Voz All Stars, dejando momentos inolvidables. Estos son los que más nos han impactado.

La impresionante actuación de Vanesa Martín

La final de La Voz All Stars requería invitados a su altura y, por ese motivo, vino la persona idónea: Vanesa Martín. Su presencia fue muy significativa, pues la artista ya ha sido coach del concurso. La malagueña nos cantó su última canción, He sido, llenando el escenario de energía y buen rollo.

Tres ganadores compartiendo escenario

La emoción invadió el plató cuando aparecieron todos los ganadores de La Voz, juntos por primera vez. Javier Crespo (La Voz 2023), Antonio José (La Voz 2015) y David Barrull (La Voz 2013) nos regalaron una actuación muy nostálgica, cantando el tema con el que consiguieron la victoria. Ellos no fueron los únicos ganadores que visitaron el programa: Alba, Irene, Kelly, Inés y Andrés también estuvieron presentes.

El regreso de Rafa Blas

En la visita de los ganadores no podía faltar Rafa Blas, el primero en proclamarse la mejor voz de nuestro país, en 2012. El artista, en tan solo 11 años, ha pasado de convertir a David Bisbal en el primer coach ganador de La Voz a ser el vocalista de Mago de Oz, una de las mejores bandas de heavy metal de habla hispana en el mundo. El ganador, al igual que los demás, interpretó la canción que cantó en su final: Show must go on, de Queen.

La impactante actuación de Raphael

En esta gran final de La Voz All Stars también hemos querido contar con un artista de la gran talla de Raphael, uno de los cantantes con más carrera de España. El jienense interpretó Olvídale, una canción de su último disco escrita por Pablo López, que le acompañó al piano. Esta actuación fue una de las más mágicas y emocionantes de toda la noche.

La ganadora de la Voz All Stars Toyemi

Y por último, la decisión del público. El nombre de Toyemi en la voz de Eva González proclamaba a la cantante primera ganadora de La Voz All Stars, justo antes de que el resto de talents se lanzaran a abrazarla. El alzamiento del trofeo de María Ibikule pone el broche final perfecto a una edición y una noche muy especiales.

Este ha sido el Top 5 de la última noche de La Voz All Stars. ¡Os esperamos en la siguiente!