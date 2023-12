La petición de Luis Fonsi al reencontrarse con Carlos Ángel Valdés en el escenario: “No me bloqueen”

Carlos Ángel Valdés ha protagonizado un momento único en La Voz: All Stars. El talent participó en La Voz 2021 en el equipo de Luis Fonsi y no sabía antes de subirse al escenario si el puertorriqueño iba a pulsar o no el botón. Cuando llegó al concurso trabajaba como cantante en el elenco del musical de El Rey León.

Para Carlos Ángel volver a La Voz es un regalo inesperado y por eso no ha dudado en darlo todo en el escenario de La Voz: All Stars.

El talent fue finalista de Luis Fonsi, así que esta noche había mucho en juego. Carlos Ángel ha interpretado Jealous en el escenario de La Voz: All Stars y nada más cantar la primera nota y escuchar su voz, Luis Fonsi no ha dudado en pulsar el botón: “Yo sé quién es, por favor no me bloqueen”, ha pedido a sus compañeros.

Una petición muy personal en la que Antonio Orozco no ha dudado en pulsar el botón. Al terminar la actuación, cuando Malú estaba a punto de hablar, Luis Fonsi no ha dudado en superbloquear a su compañero: “Pero si no he abierto la boca”, ha dicho el barcelonés.

Esta claro que Luis Fonsi le quiere en su equipo y no ha dado ninguna opción a sus compañeros. ¡Qué momentazo!