Pablo López comparte uno de sus sueños cumplidos... ¡con Rafa Nadal!: “Para él fue una pesadilla”

Que siempre hay que soñar es algo que los talents de La Voz lo tienen muy interiorizado. Si se quiere y se trabaja, se puede, y todos han hecho un esfuerzo enorme para llegar a estas últimas instancias del programa. En especial, los cuatro finalistas de la edición: Lola Eme, Gara, Manuel y Alan.

En los instantes previos a la última Semifinal, los coaches se han reunido con sus talents una última vez antes de subirse al escenario. Pablo López ha hecho lo propio con Lola Eme y Gara, sus dos talents que llegaban a la última Semifinal y que han sido dos de las favoritas del público para llegar a la Gran Final.

El coach malagueño sabe que sus chicas representan la ilusión, y Pablo quiere enseñarles y hacerles ver que los sueños se cumplen. “Casi todo lo que he soñado, se ha cumplido”, ha confesado López ante la atenta mirada de sus talents.

Por ello, con él ha traído una foto enmarcada en la que vemos a Pablo López vestido de corto, algo a lo que no estamos muy acostumbrados de ver. Raqueta en mano, posa al lado de Rafa Nadal, el tenista más grande de la historia: “Tuve la oportunidad de pelotear un poquito con él”, ha comentado el coach.

Eso sí, no todo pudo ser tan bonito, al menos para la leyenda del tenis. “Fue un sueño, pero para él fue una pesadilla”, ha añadido Pablo López, provocando la incredulidad de Lola Eme y Gara. Pablo López podrá ser un crack en la música, pero el tenis no es una virtud suya: “No di ni una, maté cuatro palomas, me temblaba la mano”, ha bromeado el coach.

Esto no quita que para Pablo haya sido un sueño cumplido, algo tremendo para él porque le hace darse cuenta de “hasta dónde se puede soñar”. Y si él pudo compartir pista de tenis con Rafa Nadal, ¿qué impide a Lola Eme y Gara cumplir su sueño de dedicarse a la música? ¡Dale clic al vídeo y no te pierdas esta historia!

La última Semifinal de La Voz ha sido un momento muy emotivo para los coaches: se han despedido de algunos de sus talents mientras que otros pasaban a la Gran Final, pero también por abrir el baúl de recuerdos y rememorar anécdotas de su infancia.

Antonio Orozco ha sido uno de los protagonistas de la noche con la historia más divertida y rocambolesca de la edición. El coach catalán ha confesado que, cuando era pequeño, ¡su madre le vestía de niña!

“Me ponía coletas y me llamaba Manuela”, ha desvelado Orozco, incapaz de aguantarse la risa. ¡Dale al play y no te pierdas nada!