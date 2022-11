‘La Voz’ celebra su Asalto Final con invitados de lujo y grandes sorpresas

Luis Fonsi, Pablo López, Laura Pausini y Antonio Orozco ya han completado sus equipos de cara a los Directos de ‘La Voz’ tras la elección de las dos últimas voces en el Asalto Final. Para inaugurar esta gran gala, David Bisbal, Rosario, Malú y Melendi han pisado el escenario como invitados de lujo y para ayudar a nuestros coaches en sus duras decisiones.

Los cuatro coaches “originales” de ‘La Voz’ nos han deleitado con una maravillosa actuación cantando ‘Viviendo deprisa’ de Alejandro Sanz. Un momento muy emocionante para todos los asistentes.

Equipo Laura Pausini

El equipo de Laura Pausini ya está al completo de cara al Directo de ‘La Voz’. Tras el pase directo en los Asaltos que otorgó a Sergio del Boccio y el robo de Fran Flores, del equipo de Antonio Orozco, se suman las voces de Ana González y Gabriel Herrera, los seleccionados en el Asalto Final.

En la gala, la primera en actuar fue Lara García que demostró mucha fuerza sobre el escenario con una versión muy guerrera del tema 'Crazy' de Gnarls Barkley.

La elegida por el público de ‘La Voz’ fue Ana González que impresionó con un gran homenaje a Lola Flores cantando ‘A tu vera’ enfrente de Rosario Flores. La joven talent nos ha demostrado su maravilloso arte coplero con una sublime interpretación.

La elección de Laura Pausini y Melendi fue Gabriel Herrera que logro cautivar haciendo completamente suyo el tema 'La historia entre tus dedos' de Gianluca Grignani. El joven talent demostró una auténtica evolución tras el paso por el Asalto Final.

Equipo Antonio Orozco

El equipo de Antonio Orozco ya tiene sus cuatro voces. Tras el pase directo en los Asaltos que otorgó a Javier Crespo y el robo de Jonatan Santiago, del equipo de Luis Fonsi, se suman las voces de Salma Díaz y Juan Motos, los seleccionados en el Asalto Final.

El primer talent del 'Equipo Orozco' que pasó por el Asalto Final fue Juan Motos que demostró el arte flamenco que lleva en la sangre versionando un tema de su tío Diego El Cigala con Bebo Valdés, ‘Lágrimas negras’.

Salma Díaz fue la escogida por el público del plató tras cautivar a todos con una increíble versión muy personal del tema 'Aprendiz' de Malú cantando frente a la propia artista. La joven talent supo llevarse la canción a su terreno y logró sorprender y emocionar a todos los asistentes.

Fael Hernández consiguió emocionar a todos los presentes en el Asalto Final gracias a su interpretación de la canción 'Las costuras del alma' de El Barrio. Aunque bordó su actuación, el talent fue eliminado en esta fase quedándose a las puertas de los Directos.

Equipo Pablo López

El equipo de Pablo López está completo de cara a los Directos. Tras el pase directo en los Asaltos que otorgó a Teresa de Luis y el robo de Alba Ed-Dounia, del equipo de Luis Fonsi, se suman las voces de Javier Santacruz y Ana Corbel, los seleccionados en el Asalto Final.

Joshua fue el eliminado del equipo del coach malagueño. El talent logró demostrar al mundo su pasión y actitud por la música versionando el tema 'Somebody to love' de Queen y sacó a bailar a todos los asistentes.

Ana Corbel enamoró a Pablo López y Malú con una desgarradora versión muy personal por tangos de 'Una rosa es una rosa' del grupo Mecano. Una actuación que logró poner los pelos de punto a varios coaches y asesores en el plató.

Javier Santacruz cautivó al público con su rasgada voz. El talent dejó a todos boquiabiertos con su particular interpretación de la canción ‘Another love’ de Tom Odell.

Equipo Luis Fonsi

Luis Fonsi ha sido el último en completar su equipo. Tras el pase directo en los Asaltos que otorgó a Génesis de Jesús y el robo de Anton Perard, del equipo de Antonio Orozco, se suman las voces de Tayra Taylor y Milos, los seleccionados en el Asalto Final.

Milos se quebró encima del escenario al interpretar con puro sentimiento la canción 'Stone cold' de la estadounidense Demi Lovato. El talent conquistó todos los corazones de los presentes gracias a su actuación.

Félis Arriezu no dejó indiferente a nadie en el escenario al versionar de manera brutal una de las canciones más conocidas de Harry Styles, 'As it was'. Aunque logró montar una auténtica fiesta en el escenario, no logró pasar a la siguiente fase de Directos.

Quién sí lo logró fue Tayra Taylor tras las votaciones del público que le dieron el pase a la siguiente fase. La joven talent se convirtió en una auténtica diva al interpretar la canción ‘When you believe’, de dos iconos mundiales de la música como son Whitney Huston y Mariah Carey.

Resumen de equipos