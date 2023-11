Noelia trasmite un torbellino de sentimientos con un tema de Aretha Franklin

Nereida ha dejado a los coaches muy emocionados con su actuación. La talent ha cantado No tengo nada, de Alejandro Sanz con el que ha dejado al borde de la lágrima a su coach.

Ahora llega el turno de Noelia, para la talent La Voz está siendo toda una experiencia ya que está embarazada, algo que transmite cada vez que canta.

La talent ha cantado (You Make Me Feel Like) A Natural Woman de Aretha Franklin en el escenario de La Voz, un torbellino de emociones que ha transmitido a los coaches: “Eso es algo que solo nos puede pasar a nosotras y es que llevar a un ser dentro de tu cuerpo y cantar con tu hijo en el cuerpo… es algo diferente”, ha dicho Malú tras la actuación de la talent.

Eso mismo es lo que ha transmitido Noelia en el escenario: “El control que has transmitido en el escenario es muy difícil”, ha dicho Lola Índigo.

¡Noelia es toda una campeona! Nos ha encantado su actuación y su coach también. ¡Enhorabuena!