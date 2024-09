Gala se gana una segunda oportunidad en La Voz al cantar ‘La gata bajo la lluvia’

Gala no ha logrado convencer durante su actuación. Ninguno de los coaches ha girado su silla para tenerla en su equipo tras cantar ‘I will never love again’ de Lady Gaga.

Malú ha confesado que tiene una voz muy bonita, pero que le ha faltado un poquito, muchas veces culpa de los nervios.

Orozco le ha preguntado si está dando clases de canto y ella ha reconocido que le gusta interpretar boleros.

Es en ese momento cuando los coaches se han reunido y le han pedido que cante algo que ella suela cantar.

Gala ha interpretado ‘La gata bajo la lluvia’ sin saber muy bien lo que iba a suceder. Tras escucharla, los coaches han llegado a un veredicto y es que le van a conceder a Gala una segunda oportunidad.

“Te vamos a volver a escuchar, prepara otra canción en tu rango”, le ha dicho Luis Fonsi. ¡Gala se merecía esa segunda oportunidad!