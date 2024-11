Diego y Erwin serán los talents de Malú que estarán en la segunda Semifinal de La Voz

Diego, Erwin y Salvador conformaban el equipo de Malú desde las Audiciones junto a Yael Levi, que había sido robada por Malú del equipo de Luis Fonsi. Cuatro voces de lo más cautivadores de las cuales dos debían decir adiós.

Diego ha sido el primero del team Malú en impresionar con su versión de 'Y sin embargo te quiero'. Tras él, Erwin ha demostrado su increíble talento con 'Greatest love of all', Yael Levi con 'Vete de mí' y Salvador ha concluido con 'No me lo creo', de Marina Heredia.

Las cuatro actuaciones han sido dignas de seguir en el programa, de hecho, la cantante ha afirmado que se siente ganadora por haber llevado a cuatro auténticos artistas. Sin embargo, la coach tan solo podrá contar con dos representantes de cara a la segunda Semifinal.

El público ha elegido a Diego y Malú ha decidido que Erwin fuese quien le acompañase. "No me parece justo nada de lo que pasa", ha dicho después de su elección intentando consolar a Yael Levi y Salvador.