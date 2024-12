Fonsi desvela qué significa para él una de sus canciones más personales: “Andalucía me devolvió el amor”

Fonsi ha sacado su lado más romántico en la Gran Final de La Voz para cantar ‘Andalucía’, uno de los temas que forman parte de su último disco, y que le dedica a su esposa.

El coach puertorriqueño ha repasado lo que está suponiendo para él su último trabajo, que le está llevando de gira por toda España. Fonsi ha señalado que, a diferencia de otras canciones del disco que tienen nombre de ciudades, ésta es la única que lleva el nombre de una región.

Porque para Fonsi, Andalucía es muy importante en su vida. El coach sabe que ‘Andalucía’ es una de sus canciones más personales, que toca un tema muy privado, y ha querido compartirlo con el público de La Voz en una noche tan especial como lo ha sido la Gran Final.

“La verdad, no la canto mucho”, ha confesado Fonsi sobre una canción que habla del amor que florece después de momentos difíciles, algo por lo que él mismo pasó con su esposa y en lo que cualquiera podríamos vernos reflejado. “Andalucía me devolvió el amor”, ha desvelado Fonsi. ¡Haz clic en el vídeo y no te pierdas nada!