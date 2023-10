Gerard se deja la piel en El Regreso con una potente interpretación de In my blood

Gerard abandonó disgustado las Audiciones a Ciegas al ser consciente de que los nervios le habían jugado una mala pasada. El joven se presentó ante los coaches con el tema Broken Arrows, pero terminó la actuación con la sensación de no haber demostrado todo su talento.

Por suerte, Miriam Rodríguez vio algo especial en él y no dudó en contar con su voz para El Regreso. El joven agradeció enormemente esta segunda oportunidad y ha intentado convencer a la gallega de que merece un puesto en La Voz con el tema In my blood.

Gerard se ha dejado la piel en la interpretación y la última parte de la canción ha estado cargada de emoción. El cantante ha podido demostrar hasta dónde llega su voz y ha intentado llegar al corazón de Miriam Rodríguez. ¿Lo habrá conseguido?