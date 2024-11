Danel se crece en el escenario de La Voz con ‘Somewhere only we know’

Danel es el siguiente artista en subirse al escenario en el equipo de Pablo López. El talent estaba un poco nervioso en los ensayos y es que, para él, estar en La Voz es todo un sueño.

El joven se ha subido al escenario para cantar ‘Somewhere only we know’ De Keane. Una actuación en la que comenzaba con muchos nervios, pero que poco a poco ha ido recuperando la canción.

Pablo López le ha dado las gracias al terminar su actuación por su valentía: “Gracias a todo el equipo por permitir que gente como tú se suba a un escenario”, ha señalado.

Danel ha vivido la actuación y ha ido hacía arriba: “Cuando una persona duda que camino seguir y tú estás aquí probando, tienes que apostar por todo”, le aconseja Vanesa Martín.

Sin duda Danel nos ha dejado una actuación increíble. ¡Revívela en el vídeo de arriba!