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Olga canta ‘Maybe This Time’ en La Voz y recibe un mensaje de Lola Índigo

La talent se ha subido al escenario de La Voz pensando que era la última oportunidad para cumplir su sueño.

Olga canta ‘Maybe This Time’ en La Voz y recibe un mensaje de Lola Índigo

Olga canta ‘Maybe This Time’ en La Voz y recibe un mensaje de Lola Índigo

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Celia Gil
Celia Gil
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Nunca es tarde para cumplir un sueño, aunque a veces cueste creerlo. Olga ha llegado a las Audiciones a ciegas de La Voz con la ilusión de demostrar su talento, pero también con una preocupación: su edad y la sensación de estar ante su última oportunidad.

La talent ha interpretado ‘Maybe This Time’ y lo ha dado todo sobre el escenario, pero ninguno de los cuatro coaches ha terminado pulsando el botón.

Tras su actuación, Lola Índigo ha querido explicarle por qué no se ha girado: “Me ha faltado un cosquilleo”, ha reconocido. Sin embargo, cuando Olga ha confesado que sentía que este era su último tren, la coach no ha dudado en dedicarle un bonito mensaje.

Mika también ha querido destacar todo lo que ha transmitido durante su interpretación: “Has cantado con el corazón”, ha señalado antes de animarla a seguir intentándolo.

Olga se despide de La Voz sin conseguir ningún giro, pero con un mensaje lleno de esperanza: nunca sabemos cuándo puede llegar una nueva oportunidad para cumplir nuestros sueños.

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