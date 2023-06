“Tú tienes el talento para ganar este programa”: Las palabras de ánimo de Sebastián Yatra a un talent

El pequeño Adrián no estaba muy contento con su actuación en los Asaltos y muestra de ello han sus lágrimas al terminar la canción.

Adrián no ha entrado bien en el tempo y David Bisbal ha tenido que marcarle el ritmo para que lo intentara recuperar: “No me he sentido cómodo con la canción”, ha confesado tras las palabras de David.

Sebastián Yatra ha intervenido para decirle unas cosas muy bonitas y animar al talent: “Tú tienes el talento para ganar este programa, te lo tienes creer. Si quieres ganar tienes que creerte la estrella que eres”, ha señalado.

Adrián ha ido directo a abrazar a Sebastián Yatra después de las palabras tan bonitas que le ha dicho. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!