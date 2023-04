¿Qué habrán dicho?: Martina le pregunta a Aitana y Rosario si Sebastián Yatra es el coach más guapo de la historia

Sebastián Yatra ha celebrado que Martina se ha unido a su equipo cuando él ha sido el único coach que ha pulsado el botón durante su actuación. ¡Justo en el último segundo!

El colombiano siempre nos deja momentos muy divertidos, y en esta ocasión ha sacado su lado más juguetón. Se ha acercado a Martina y se ha arrodillado a su lado para que ésta le haga una pregunta a Aitana y Rosario.

Martina, obediente, lanza la pregunta: "¿Creéis que Sebastián Yatra es el coach más guapo de la historia?", dice inocentemente. Rosario casi se tira de los pelos mientras que Aitana no puede parar de reír.

Flores si acerca a Yatra y le reprende que es "más niño que los niños", pero el colombiano le reprocha que no ha contestado a la pregunta de Martina. "No está mal", dice una de las coaches. ¡Haz clic en el vídeo para no perderte este momentazo!