La propuesta de Turizo que deja a todos muy sorprendidos: "Esa negociación nunca se ha hecho aquí"

En la última gala de La Voz Kids hemos presenciado una estrategia nunca antes vista en el programa, y cómo no, ha venido de la mano del coach más competitivo: Manuel Turizo.

El colombiano ha intentado llevarse a una talent con una sorprendente técnica. Mientras Marta estaba interpretando 'All of me', de John Legend, Bisbal ha bloqueado a Lola para que no pudiera girarse por ella.

Según el almeriense no ha sido intencionado, ha sido porque le ha dado demasiado fuerte al botón de la emoción que le ha causado Marta.

La talent tenía varias opciones sobre la mesa: Edurne, Turizo y Bisbal. Si Lola no hubiera sido bloqueada, ¡habría conseguido el pleno de coaches!

Marta ha querido ser sincera y no ha dudado en confesar sus preferencias: “Lola, me encantas”. La talent ha dejado claro que, de haber podido elegirla, lo habría hecho.

Ha sido entonces cuando Turizo ha sacado su jugada maestra: “Tú te puedes venir al equipo Turizo solo para darme el placer de cantar contigo, y cuando vengan los robos, tú y yo lo arreglamos para que te vayas con Lola”.

El plató se ha llenado de risas y sorpresa. “Esa negociación nunca se ha hecho aquí”, ha comentado Lola, admirando la creatividad de su compañero. A pesar de su gran esfuerzo la talent ha decidido irse con Bisbal. ¡Revive este momentazo!