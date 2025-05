“De novato a novata... ¿Me vas a bloquear?”: Manuel Turizo traiciona a Edurne para robarle a un talent

¡La Voz Kids arranca por todo lo alto y este año promete sorpresas muy top! Entre ellas, la incorporación de dos nuevos coaches que van a dar mucho que hablar: Manuel Turizo y Edurne.

Al principio todo apuntaba a que entre los dos habría una alianza de “novatos”, pero Turizo no ha tardado en ir a su aire... ¡y jugársela a su compañera!

En plena actuación de un talent, Manuel no se lo pensó dos veces y bloqueó a Edurne para intentar quedarse con el. Pero la jugada no le salió como esperaba. Bisbal también se giró y, tras pensarlo bien, Pere decidió irse a su equipo. ¡Menuda cara se les quedó a los dos!

Edurne, entre risas, y con algo de rencor divertido, no pudo evitar lanzarle un comentario: “De novato a novata... ¿Me vas a bloquear?”, le dijo a Turizo, que se partía de la risa.

Eso sí, la artista ya ha dejado claro que no se va a quedar de brazos cruzados: “Yo no olvido, esto se lo tengo que devolver cien por cien”, avisó entre risas. ¡Y esto no ha hecho más que empezar!