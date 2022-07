David Bisbal, impactado con el asombroso talento de Pol Calvo: "Tú eres 'La Voz Kids'"

Pol Calvo nos tiene acostumbrados a maravillarnos con cada actuación en 'La Voz Kids'. En los Asaltos con su 'I will always love you', el talent puso patas arriba el escenario, y entre los coaches y asesores reinó la locura.

Y en la Semifinal de 'La Voz Kids' no podía ser menos. El talent, perteneciente al 'Team Pablo López', logró su pase a la Final tras versionar el tema de la película Flashdance. Y los coaches ya no saben ni qué decirle a Pol.

David Bisbal, muy impactado, ha intentado valorar su perfecta actuación, pero el artista almeriense no conseguía concretar ninguna idea hasta que ha dado con la calificación perfecta hacia el talent: "Tú eres 'La Voz Kids'".

