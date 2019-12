EL VIERNES A LAS 22:00 HORAS EN ANTENA 3

El poderío de Patricia García no tiene límite. La talent del equipo de Vanesa Martín dejará a todos sin palabras con un homenaje a Alejandro Sanz interpretando 'A que no me dejas' en la Semifinal de 'La Voz Kids'. El viernes, a las 22:00 horas, sueña junto a los pequeños artistas en Antena 3. Además, adelántate al programa en ATRESplayer PREMIUM.