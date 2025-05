“Nos hemos quedado embobados”: así reaccionan los coaches al escuchar la voz de este talent

David tiene 15 años, es de Madrid y desde pequeño ha soñado con subirse a un escenario y sentir el calor del público. Su pasión por los musicales le ha acompañado toda la vida, y este año ha dado un gran paso hacia su sueño sobre el escenario de La Voz Kids.

El joven talent ha interpretado “María” de West Side Story con una sensibilidad y técnica que ha dejado sin palabras a los coaches. Turizo, Lola Índigo y Bisbal giraron sus sillas prácticamente al mismo tiempo, y pocos segundos después lo hizo también Edurne, completando un espectacular pleno.

Durante la actuación, David recibió comentarios cargados de admiración. “¡Qué perfección!”, exclamaba Bisbal, mientras Lola Índigo no dejaba de mostrar su asombro: “Es increíble, has cantado como cuatro palabras que han sido un susurro y ha sido una cosa mágica”, reconocía la coach. “Nos hemos quedado embobados”, añadía con emoción.

Manuel Turizo quiso saber más sobre los comienzos de David y no dudó en destacar su enorme potencial: “Tienes un talento increíble, si no te lo habían dicho, tienes una voz impresionante”. Edurne también lo dio todo para convencerle: “Me he hipnotizado con tu voz”, confesó.

Tras una intensa batalla entre los cuatro coaches, David decidió unirse al equipo de Lola Índigo, una elección que promete dar mucho que hablar en esta edición. Sin duda, una de las grandes voces de la temporada… ¡y esto acaba de empezar!