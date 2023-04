“Nos echan de ‘La Voz Kids’”: Sebastián Yatra, contundente tras el desliz que casi comenten los coaches con Ibone

El impresionante lírico de Ibone ha estado cerca de no pasar las Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids', pero la talent ha acabado en el equipo de Sebastián Yatra que ha sido el único coach que ha pulsado, sobre la bocina, el botón.

El resto de coaches se ha excusado sobre su decisión de no pulsar el botón. Aitana, por ejemplo, comenta que no sabe nada de lírico, por lo que no sabría cómo y qué enseñarle a Ibone, pero la barcelonesa confiesa que, si Yatra no hubiese apretado el botón, ella sí lo habría hecho porque Ibone tenía que estar sí o sí en el programa.

Aunque Sebastián Yatra cante pop, el colombiano ha desvelado que su profesor de canto de toda la vida estuvo 30 años en la ópera de Cuba, y siempre le enseñó desde una técnica lírica. ¿Pero qué habría pasado si nadie suma a Ibone a su equipo? Yatra ha sido contundente: "Si nadie se voltea contigo, nos manda echar 'La Voz Kids', España y todo el mundo", ha comentado el colombiano. ¡Revive este momentazo!