¡Una llamada muy especial!: Turizo habla con su madre en la última gala de La Voz Kids

Como ya hemos dicho en varias ocasiones, en La Voz Kids 2025 todo puede pasar. Y esta vez, Manuel Turizo nos ha regalado uno de los momentos más emotivos hasta ahora.

En varias ocasiones, el artista ha compartido lo importante que es la familia para él, y hoy hemos podido verlo con nuestros propios ojos.

Manuel ha presentado a su madre por videollamada en pleno plató, y no han faltado las risas, las preguntas sobre cómo era de pequeño… ¡y mucho cariño entre todos los coaches!

El propio Manuel ha confesado que echa mucho de menos a su familia cuando está lejos, y ha querido agradecerles públicamente todo su apoyo: “Mis papas fueron los que me inculcaron la música, siempre me apoyaron en mi casa, para mi es super importante porque dedicarse a la música no es una decisión fácil.

Un momento sincero, emocionante y lleno de corazón… ¡que no olvidaremos nunca! ¡Dale al play para revivirlo!