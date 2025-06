La exigencia de Lola Índigo en las últimas Audiciones a ciegas de La Voz Kids

Las Audiciones a ciegas de La Voz Kids 2025 han llegado a su fin, y vaya nivelazo hemos vivido. Los coaches han estado más exigentes que nunca para cerrar sus equipos, y la emoción ha estado a flor de piel.

Lola Índigo y Manuel Turizo fueron los últimos en completar sus equipos. Y es que Lola lo tiene clarísimo: “Estoy esperando esas voces que me conquisten”, ha dicho con total sinceridad.

Frida se subió al escenario y lo dio todo con 'Me & Mr. Jones' de Amy Winehouse. Su voz conquistó a Turizo al instante, ¡y no es para menos! A Lola le faltó esa chispa para girarse, pero no dudó en alabar su actuación: “Estoy un poquito exigente”.

¡Dale al play y disfruta de este momentazo!