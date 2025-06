Eva Requeña se despide con una lección de madurez en la última gala de Audiciones

Con solo 13 años y una voz que no pasa desapercibida, Eva Requeña eligió el escenario de La Voz Kids para interpretar un clásico con personalidad: ‘Believe’ de Cher. Y vaya si lo hizo con personalidad.

Cantó con fuerza, con estilo propio, pero no consiguió que Lola Índigo pulsara el botón. Era la última plaza en su equipo, y la decisión no fue nada fácil. Tras la actuación, Lola se sinceró con ella: “Mira, de verdad, esto es muy horrible para mí… Me encanta esta canción, me encanta tu voz, lo has hecho súper bien”.

Y, con mucha sensibilidad, le dedicó unas palabras que lo dicen todo: “Todo pasa por algo. Hay miles de oportunidades, y no solo aquí, en la vida. Sigue tu corazón siempre”.

Eva no entró en el programa, pero su actitud, su voz y la conexión que generó demuestran que lo suyo no termina aquí. Solo acaba de empezar. ¡Dale al play!