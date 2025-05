Edurne pisa los talones a Bisbal con un equipo cada vez más fuerte y lleno de ternura

Edurne se posiciona como la segunda coach con más fichajes en su equipo, pisándole los talones a David Bisbal. Su ternura y cercanía hacen que muchos talents no duden en elegirla como coach en esta nueva edición.

Cinco voces le han robado el corazón a nuestra coach. “Me gusta tener distintos colores, distintos estilos, distintas edades... Estoy creando un equipo muy completo y estoy muy feliz”, nos ha confesado entre risas.

En la primera gala logró conquistar con su dulzura a dos pequeñas artistas: Daniela, quien ya participó el año pasado, regresó con más fuerza que nunca interpretando una emotiva versión de Llorona y Aylin, que llenó el escenario de energía y diversión con Shake It Off, de Taylor Swift.

Pero fue en la segunda gala donde Edurne tomó impulso, sumando tres nuevas voces: Thais, la más pequeña de la edición, la conmovió profundamente al interpretar Me cuesta tanto olvidarte, de Mecano, recordándole a su propia hija; Ángela, que deslumbró con su sensibilidad cantando What Was I Made For, de Billie Eilish; e Isabel, que sorprendió con su poderosa interpretación de On My Own, del musical Los Miserables.

Equipo Edurne: Aylin, Daniela, Thais, Ángela e Isabel. | Antena3.com

Con estas nuevas voces, Edurne comienza a consolidar un equipo lleno de emoción, personalidad y talento, preparándose para afrontar los desafíos que traerán las próximas fases del concurso.