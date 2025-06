Bisbal ‘hackea’ la silla de La Voz Kids y bloquea a Lola Índigo sin querer: “He pulsado tan fuerte que me he hecho daño”

En La Voz Kids ya nada nos sorprende y, aunque muchas veces pensamos que todo es estrategia, no siempre es así. Eso es justo lo que le ha ocurrido a Lola Índigo en la quinta gala de las Audiciones a ciegas junto a David Bisbal.

Durante la actuación de Marta, el almeriense se ha emocionado tanto que ha pulsado el botón con fuerza... ¡y sin querer ha activado el bloqueo contra su compañera Lola Índigo!

Cuando la artista quiso girar su silla para intentar llevarse a la talent a su equipo, se quedó totalmente alucinada. ¡Qué traición por parte de su compañero!

Al terminar la actuación, Bisbal le ha explicado lo sucedido, aunque Lola no se ha quedado del todo tranquila: “Te creo, que no quiere decir que no vaya a tener repercusión”, ha respondido, dejando claro que no lo olvidará tan fácilmente.

Por su parte, Marta ha confesado que le encanta Lola Índigo y dejó entrever que, si hubiera podido elegirla, lo habría hecho. ¡Un golpe duro para la artista! ¡Dale al play para no perderte este momentazo!