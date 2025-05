Ángela deslumbra con su versión de Billie Eilish y deja sin palabras a los coaches

Para Ángela, estar en La Voz Kids es todo un reto personal. Con valentía y determinación, la joven talent ha dado un paso muy importante al subirse al escenario y enfrentarse a sus nervios, demostrando que está dispuesta a luchar por su sueño.

Su interpretación de ‘What Was I Made For’ de Billie Eilish dejó sin palabras a los coaches, que reconocieron la complejidad y la sensibilidad de la canción. Edurne y Manuel Turizo fueron los únicos en pulsar el botón, pero el coach colombiano no dudó en bloquear a David Bisbal, quien se quedó con las ganas de sumar su voz a su equipo.

Edurne, emocionada, no dudó en alabar el talento de Ángela: “Es una canción muy difícil y complicada. Hay que saber gestionar muy bien ese aire… y lo has hecho muy bonito. Me has emocionado”, dijo con sinceridad. “Este año es mi primer año y vengo con tantas ganas que quiero que te vengas conmigo”, añadió con entusiasmo.

Por su parte, Turizo también felicitó a la talent por su gran actuación y luchó con sus mejores argumentos para convencerla.

Finalmente, Ángela eligió a Edurne como su coach, cerrando un momento lleno de emoción y ternura.

¡Ya tenemos equipo! Ángela comienza así una nueva etapa en La Voz Kids, llena de música, aprendizaje y grandes emociones.