Edurne se estrena en La Voz Kids muy emocionada y con un equipo imparable: ¡estos son sus primeros talents!

Edurne ha vivido su primera noche como coach de La Voz Kids con muchísima emoción. Desde el principio, ha demostrado una sensibilidad especial con los talents.

A pesar de los nervios del estreno, Edurne ha conseguido hacerse con dos talents para su equipo: Daniela González y Aylin. No lo ha tenido fácil ya que sus compañeros no han parado de ponerle obstáculos. Aun así, no se ha rendido y ha dejado claro que va a darlo todo para formar un equipo fuerte.

Equipo Edurne en La Voz Kids | Antens3.com

Edurne ha tanteado la idea de hacer alianzas con Turizo, aunque el colombiano ya le ha fallado por segunda vez. Su dulzura, su oído y sus ganas de demostrar que puede ganar la edición son sus mejores armas para lo que viene.