La voz de Álvaro transporta a otra época cantando un tema de Frank Sinatra

Aitana y Dani Fernández comienzan su fase de Asalto. Coach y asesora han enamorado en el escenario cantando ‘Con la miel en los labios’ y ‘Clima tropical’. Los dos artistas han hecho una versión muy bonita de estas dos canciones protagonizando un momentazo en ‘La Voz Kids’.

El primer talent del equipo de Aitana ha sido Álvaro. Su voz sigue conquistándonos y es que tiene un timbre muy peculiar, capaz de transpórtanos a otra época.

El joven ha cantado el tema de Frank Sinatra que cantó en las Audiciones a ciegas titulado ‘The way you look tonight’.

Su voz, su elegancia y su puesta en escena ha conquistado a Aitana y a Dani Fernández. El talent ha hecho un actuación sorprendente por lo que ha recibido mucho elogios. ¿Será elegido para ser semifinalista?