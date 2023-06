Aitana, al borde de las lágrimas con una de las Batallas: “Me parece muy injusto”

En ‘La Voz Kids’ hemos vivido grandes Batallas, pero una de la que vivimos en el anterior programa fue histórica.

Lucía Fernández, Manuela y Lucía Cubilla pusieron la piel de gallina a coaches y asesores cantando ‘Rise up’. Las tres demostraron su gran potencial en el escenario, lo que hizo que Aitana, su coach, se emocionase.

Todos se han levantado de sus sillones al terminar al actuación y Aitana tenía que ocultar sus lágrimas después de ver lo que habían hecho sus tres talents: “Me emociono porque me da rabia de pensar que tenga que elegir a una persona, me parece muy injusto”, ha confesado.

Aitana ha destacado lo bien que lo han hecho las tres con su actuación: “La música te tiene que llegar, yo no sé qué tenéis en la voz que me llegaba todo el rato y me emocionaba”, ha añadido.

La coach ha tomado una de las decisiones más complicadas de la noche al tener que elegir a una de las tres talents. Eso sí, Aitana estaba segura de que iba a ver robo con esta actuación. ¡Qué mal lo ha pasado!