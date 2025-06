La actuación que sorprende a los cuatro coaches: “Te has arriesgado a hacer la canción tuya”

Hace menos de un año, Ana no se imaginaba que acabaría cantando sobre un gran escenario. Siempre pensó que para cantar bien había que nacer con ese don... pero pronto descubrió que la pasión, el trabajo y el amor por la música también construyen una gran voz.

Y esta noche, en La Voz Kids, lo ha demostrado con creces.

Con una versión muy personal de ‘Zombie’, el mítico tema de The Cranberries, Ana ha subido al escenario con una voz original y una propuesta que sorprendió a los cuatro coaches. Su elección no fue nada fácil, pero precisamente por eso ha brillado: por su valentía.

“Este tema me flipa, te has arriesgado a hacer la canción tuya”, le reconocieron desde las sillas rojas. Aunque ningún coach terminó de girarse, todos coincidieron en valorar su entrega: “No hemos acabado de conectar, pero has hecho una gran actuación”, señaló Edurne.

Los cuatro coaches confesaron que tuvieron dudas sobre si pulsar el botón, pero todos compartieron la misma impresión: les faltó ese punto de conexión emocional final tan importante en esta fase. ¡Así ha sido su gran actuación!