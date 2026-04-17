Álvaro pone la guida al especial 20 aniversario ganando el Bote en el último panel

El concursante del atril azul nos ha regalado otro momento más para celebrar. Álvaro ha intentado caer en el gajo dorado y lo ha conseguido a la primera.

El de Utrera llegaba a La ruleta de la suerte feliz por varios motivos: porque se casa “muy enamorado” y porque además de venir a concursar, ha jugado sus mejores tiradas el mismo día que celebramos el 20 aniversario del programa.

Casi 3.000 euros ha acumulado Álvaro solo en el Panel con Bote. Una buena forma de celebrar este día tan especial en el que ha seguido sumando a su marcador hasta llevarse un total de 6.675 euros: los 4.675 que ha conseguido durante el programa, y 2.000 euros más que había escondidos en el trofeo especial por el 20 aniversario de La ruleta de la suerte.