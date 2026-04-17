Salva Reina sorprende al público al revelarse como Caracol en Mask Singer

Mask Singer vive un momento destacado cuando Caracol se desenmascara y aparece Salva Reina, actor conocido por su trayectoria en cine y televisión. Su actuación previa con la canción Sex Bomb había generado múltiples teorías entre los investigadores, que apuntaban a perfiles muy distintos.

El intérprete, reconocido por su papel en Allí Abajo y ganador de un Goya, demuestra una sorprendente capacidad vocal y un carisma que descoloca al público. El desenlace confirma que su energía y estilo habían sido claves para mantener el misterio hasta el final.