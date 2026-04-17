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Mask Singer
Salva Reina sorprende al público al revelarse como Caracol en Mask Singer
La identidad del Caracol queda al descubierto en Mask Singer cuando Salva Reina se quita la máscara, confirmando su inesperada faceta musical sobre el escenario.
Mask Singer vive un momento destacado cuando Caracol se desenmascara y aparece Salva Reina, actor conocido por su trayectoria en cine y televisión. Su actuación previa con la canción Sex Bomb había generado múltiples teorías entre los investigadores, que apuntaban a perfiles muy distintos.
El intérprete, reconocido por su papel en Allí Abajo y ganador de un Goya, demuestra una sorprendente capacidad vocal y un carisma que descoloca al público. El desenlace confirma que su energía y estilo habían sido claves para mantener el misterio hasta el final.