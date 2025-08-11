Un plato muy reconfortante de Karlos Arguiñano: manitas de cordero con patatas

Karlos Arguiñano ha elaborado estas manitas de cordero con patatas, una receta tradicional y deliciosa. Las manitas de cordero son un ingrediente humilde pero lleno de sabor, y Karlos Arguiñano nos muestra cómo prepararlas de manera que queden tiernas y jugosas. Acompañadas de patatas cocidas este plato es una verdadera delicia.

Las manitas de cordero con patatas son un plato perfecto para una comida en familia o con amigos, y seguro que se convertirá en uno de tus favoritos.