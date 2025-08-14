Ayna Ziordia convierte el silbido en su lenguaje y banda sonora de una película nominada al Oscar

Ayna Ziordia ha logrado sobresalir gracias a un talento singular: el silbido. Tras convertirse en campeona mundial, ha logrado que su expresión musical suene en Robot Dreams, la película precandidata al Oscar.

Actualmente trabaja en un documental que mostrará sus rigurosos entrenamientos vocales, respiratorios y musicales, perfeccionando esa forma de vida que ha encontrado en su instrumento más auténtico. Así lo ha contado en Y ahora Sonsoles.