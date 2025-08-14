Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Ayna Ziordia convierte el silbido en su lenguaje y banda sonora de una película nominada al Oscar
La madrileña ha hecho del silbido su modo de expresión y se proclamó campeona del mundo. Su talento suena en la película Robot Dreams, ahora precandidata al Oscar, y prepara un documental único.
Ayna Ziordia ha logrado sobresalir gracias a un talento singular: el silbido. Tras convertirse en campeona mundial, ha logrado que su expresión musical suene en Robot Dreams, la película precandidata al Oscar.
Actualmente trabaja en un documental que mostrará sus rigurosos entrenamientos vocales, respiratorios y musicales, perfeccionando esa forma de vida que ha encontrado en su instrumento más auténtico. Así lo ha contado en Y ahora Sonsoles.