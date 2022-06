¡Es temporada de espárragos! 10 recetas de Arguiñano que tienes que conocer

Los espárragos verdes (al igual que los blancos), debido a su bajo contenido en calorías y su buen aporte de fibra, son perfectos para las personas que lleven una dieta de adelgazamiento.

Ya que nos acercamos al verano, qué mejor forma de aprovechar la temporada y las propiedades de los espárragos con estas 10 recetas de Arguiñano: salteados, a la plancha, acompañados de diferentes salsas, en salmorejo, en forma de pastel o incluso en sopa.

Elige la que más te guste porque todas ellas son fáciles de elaborar y muy buenas para la salud.

Salmorejo de espárragos verdes

Acostumbrados a comer el salmorejo habitual, esta receta se convierte en la más veraniega y creativa para disfrutar de la temporada de espárragos. Si aún no lo has probado, no esperes más. Su sabor único y su frescura te dejarán muy buen sabor de boca. Te animamos a que comiences por elaborar esta receta de espárragos, ¡pero no te pierdas el resto!

Espárragos con huevas de trucha

Una receta novedosa y con una explosión de sabor desde el primer bocado. Es muy fácil de elaborar, y en esta ocasión Arguiñano los acompaña con una mayonesa de perejil con toque de color.

Sopa de espárragos y fideos

Para los amantes de los platos de cuchara, esta receta se convierte en la opción ideal. Ya sabes que Arguiñano siempre enriquece los caldos con todas las propiedades de las verduras y hortalizas.

Salmonete con costra de hojaldre y espárragos

Tan divertido como rico. Puede ser una ocasión perfecta para prepararlos con los más pequeños de la casa. Los espárragos que acompañan a esta receta son quizá la versión más simple y fácil de preparar.

Pastel de espárragos blancos con crujiente de queso

Una receta muy fácil de elaborar y que requiere muy poco trabajo, puesto que con triturar los ingredientes y meterlo en el horno, ya lo tendrás listo. "¡Solo triturar y al horno!", afirma Karlos Arguiñano.

Crema de espárragos verdes con pan frito

Esta receta se hace en un santiamén. Y como él mismo cuenta, si se hace en grandes cantidades se puede congelar y guardar para otro día. Además nos enseña a cortar y freír las rebanadas de pan para acompañarlo con la crema.

Espárragos verdes con lactonesa

Arguiñano ha elaborado esta receta espectacular con "poco coste y poco trabajo". Una vez más, el cocinero consigue sacar el mejor partido a este gran alimento de temporada. Además, lo acompaña de lactonesa: la mejor opción para los días de calor.

Espárragos con salsa de mostaza

Ya ves que Arguiñano innova en esta ocasión elaborando una salsa diferente de mostaza que supone la combinación perfecta de sabores.

Espárragos a la plancha con bagna cauda

Esta receta lleva una salsa italiana espectacular. Si los espárragos son muy gruesos habrá que cocerlos antes de pasarlos por la plancha, en cambio si son finos, bastará con pelarlos bien y cocinarlos directamente sobre la plancha.

Pudin de surimi y espárragos verdes

Terminamos nuestro top 10 de las recetas con espárragos con este magnífico pudin que además de rico es "muy fácil de hacer". Lo mejor de todo es que se puede tener preparado de víspera.