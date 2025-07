Así reaccionaron los padres de Astrid Janer al estreno de La Encrucijada: "Ellos tienen mucho sentido del humor"

Astrid Janer es el rostro protagonista de la nueva apuesta de Antena 3: La Encrucijada. A raíz de su lanzamiento, se ha convertido en una estrella revelación en nuestro país.

Actriz metódica, la fama le llega de la mano de Natalia Quesada, el personaje al que da vida en la serie Acacias 38. Un papel que considera un regalo y que genera gran admiración entre sus fans.

Ahora, en La Encrucijada, encarna a Amanda, la joven que cae en los encantos de César, interpretado por Rodrigo Guirao. Ayer se estrenó el primer capítulo de la serie y su familia no se lo quiso perder.

"Mis padres me mandaron un mensaje, tienen mucho sentido del humor", nos cuenta, "mi madre me dijo que me hacía falta una clase más de hípica".

La ficción no solo ha atrapado a la familia de Astrid, sino a millones de espectadores, ya que promete mucho drama, pasión y traiciones. ¡No te pierdas su entrevista en el video!