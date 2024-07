Descubre las seis formas diferentes de consumir espinacas con recetas de Arguiñano: ¡Ayudan a prevenir el envejecimiento!

Tanto si te gustan como si no, debes saber que las espinacas son tan ricas en fibra que nos hacen mejorar el tránsito intestinal. Y además, si quieres prevenir el envejecimiento prematuro más te vale comenzar a consumir este vegetal si no lo has hecho aún.

Karlos Arguiñano ha elaborado numerosas recetas con espinacas: en forma de crema, sopa, con pescado, con patatas, en ensalada...

Seguramente el cocinero sabe de la riqueza de las espinacas tanto en vitaminas como en minerales como el hierro, potasio, magnesio y manganesio.

Hoy Karlos Arguiñano ha elaborado una receta magnífica de espinacas con patatas, "un plato sencillo, digestivo y barato", que además no conlleva mucho tiempo de elaboración.

Pero además, hemos seleccionado otras cinco formas diferentes de cocinar espinacas. ¡Atentos porque son facilísimas!

Como ensalada

Karlos Arguiñano consigue una combinación perfecta de dulce y salado con esta ensalada de espinacas y dátiles. Además, añade pipas de calabaza al natural o tostadas para darle un toque crujiente.

En sopa

Imagina lo deliciosa que puede resultar una sopa de arroz con espinacas, además de barata. Arguiñano consigue darle la cremosidad perfecta usando ingredientes naturales.

Una rica crema

Cuando la comida que cocinas es 100% natural, es una acierto seguro. Esto es lo que ocurre con la receta de crema de espinacas y guisantes de Karlos Arguiñano.

Como velouté

Karlos Arguiñano prepara una fantástica velouté de langostinos y espinacas que quita el sentido. El cocinero lo hace para acompañar unos espárragos, pero también puedes preparar esta velouté para cualquier otro plato que se te ocurra.

Como batido

Nada mejor que un batido nutritivo y ligero para cenar, como el que prepara Karlos Arguiñano de plátano, manzana y espinacas. Aunque también lo puedes disfrutar entre horas o como desayuno. ¡Al cocinero le encanta este batido!