Adriana vive su mejor momento cantando ‘La reina’ con Lola Índigo

En esta temporada de La Voz Kids nos lo estamos pasando en grande, y no solo nosotros, si no todos los niños que vienen a cumplir sus sueños. Adriana, no ha dejado pasar la oportunidad y en cuanto ha podido ha luchado por conseguirlos.

La talent tras finalizar su actuación no se lo ha pensado dos veces, le ha preguntado a Lola Índigo si podían cantar juntas ‘La Reina’. La artista se ha emocionado y ha aceptado la propuesta dirigiéndose hacia el escenario: “Como no voy a cantar contigo ‘La Reina’, si la reina eres tú”, le ha dicho a la pequeña.

Lola le ha dejado a la talent la voz cantante y le ha dicho: “Empieza tu como quieras”. Ambas han conectado y se han marcado un espectáculo en un abrir y cerrar de ojos.

Hoy Adriana se va con un sueño cumplido y nosotros con este momentazo. ¡Dale al play para verlo de nuevo!