Kazim exige justicia esta noche en Una nueva vida: “O Sultan da la cara o me llevo a Seyran para siempre”

Ferit llega a la mansión sin imaginar la tormenta que le espera. Kazim le recibe con gritos y acusaciones. “¿Qué haces fuera a estas horas? ¡Dejas sola a tu mujer y sales!”, le reprocha.

Pero Ferit no se queda callado. Da un paso al frente y se planta. “¡Yo no he dejado sola a Seyran! ¡Háblame correctamente!”, le responde más enfadado. La tensión explota. Kazim está fuera de sí: “Están envenenando a mi hija. ¿Y tú dónde estás? ¿Vas a encubrirlo como tu padre? ¿Como los demás?”.

Ferit intenta calmar los ánimos, pero Kazim insiste. Está convencido de que alguien ha intentado impedir que Seyran tenga hijos. “Le dieron pastillas. ¿Y si ya estaba embarazada? ¿Y si perdió al bebé?”.

Los gritos suben de tono. Kazim amenaza con llevarse a su hija. “Si esa mujer no vuelve y no me cuenta todo, me llevo a Seyran. Y esta historia se termina aquí”.

Ferit estalla. “¡No me vas a quitar a mi esposa!”, grita, sin poder contener la rabia. Tienen que separarlos. La discusión se vuelve insostenible. Ifakat intenta calmar el fuego, pero no lo consigue. Kazim exige respuestas y Ferit toma el control: Sultan volverá mañana a la mansión.

