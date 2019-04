Silvia Abril hace reír a Ellen DeGeneres recreando sus pruebas favoritas de 'Juego de juegos'

su presentadora homóloga en EEUU y creadora del formato

Ellen DeGeneres no pudo contener la risa al mostrar imágenes de 'Juego de juegos' en 'The Ellen Show', su programa de la NBC. La exitosa presentadora produce y conduce la versión original, 'Game of Games' que está siendo un éxito a nivel internacional. Tras un intercambio de tweets ¡las dos presentadoras se han juntado en un mismo plató! Silvia Abril se ha colado en 'The Ellen Show' para contar a Ellen cuáles son sus pruebas favoritas de 'Juego de juegos'. La presentadora norteamericana se parte de la risa con la espontaneidad de Silvia.