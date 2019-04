Manel Fuentes da el relevo a Silvia Abril y su'Juego de juegos'

ESTRENO ESTE VIERNES

Estuvimos en la grabación de la gran final de 'Tu cara me suena' y hablamos con Manel Fuentes, que le pasa el legado de la noche de los viernes a su gran amiga Silvia Abril a la que "no le hacen falta consejos". Fuentes augura un programa espectacular que no se piensa perder: "Voy a estar ahí como un espectador más" . Silvia invita al presentador de Tu cara me suena a jugar en su nuevo programa "tenemos muchas pruebas y juegos divertidísimos". Viernes a las 22 horas, gran estreno de 'Juego de juegos' en Antena 3.