La confesión de Paco León sobre su intimidad: “Yo nunca hablo de mi vida privada, pero tampoco escondo nada”

Poco sabemos de la vida privada de Paco León, el actor es padre de Manuela, una niña de 12 años es muy reservado respecto a su intimidad.

“No es fácil, porque a veces entre no hablar y no ocultar hay una fina línea que yo creo que he respetado, yo nunca hablo de mis cosas”, ha asegurado el invitado de Joaquín, el novato sobre su intimada.

Para Paco León ha explicado que su presencia en las redes muestra su vida privada de una manera generosa, “incluso exhibicionista”, ha dicho el actor sobre sus desnudos.

Joaquín ha querido saber si el anonimato ha sido el precio más alto que ha tenido que pagar, “yo creo que sí, pero ya me he acostumbrado”, ha confesado Paco León sobre su vida íntima.