La surrealista secuencia de Paco León con Nicolas Cage y Pedro Pascal: “Yo solo pensaba en no cargármelo al disparar”

Joaquín ha querido descubrir cómo fue trabajar a nivel internacional para el invitado del Novato.Paco León ha explicado su experiencia en un rodaje junto a Nicolas Cage y Pedro Pascal.

“Fue maravilloso”, ha confesado el actor sevillano al contar el día que tuvo que rodar con Nicolas Cage. Joaquín Sánchez y Paco León han bromeado sobre la operación de injerto capilar del oscarizado por Leaving las Vegas.

Un referente para el director fue Pedro Pascal, el actor conocido por sus papeles en Last of us o Mandalorian, se llegó a convertir en amigo de Paco León, “me ayudó mucho sobre todo con el inglés”, ha asegurado el invitado de Joaquín, el novato.

Entre las anécdotas que recuerda el sevillano está una con un armero, una pistola y Nicolas Cage, “yo solo pensaba si me lo iba a cargar porque tenía que disparar”, ha explicado el director sobre lo mal que lo pasó en esa secuencia.

“No pasó nada”, ha asegurado Paco León sobre el mal rato que pasó con el arma ante la secuencia en la que tenía que disparar a Nicolas Cage. “Me lo pasé bien y le eché cara a improvisar en inglés”, ha afirmado el hijo de Carmina Barrios.