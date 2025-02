Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, sobre las acusaciones contra Monedero: "Estas personas que buscan publicidad, que ponen en cuestionamiento todo, embarra mucho todo"

En medio de la controversia de Juan Carlos Monedero, por las acusaciones de acoso sexual vertidas en su contra, Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ha compartido hoy su perspectiva en el programa "Espejo Público". Rosell ha enfatizado la necesidad de una formación y diálogo profundos sobre actitudes que, aunque anteriormente toleradas, son ahora inaceptables para las mujeres más jóvenes.

Asignaturas pendientes

Además, ha destacado la importancia de distinguir entre el proceso penal y las medidas de protección, recordando que desde 2022 existe una ley que no requiere un proceso penal para brindar protección a la mujer. "En este país tenemos pendiente la formación y la conversación sobre actitudes que ahora mismo para las mujeres mas jóvenes son inadmisibles, pero para mujeres mayores hemos tolerado toda la vida".

Aquí también hay fango

Rosell también ha querido expresar su preocupación por la posible regresión en los avances logrados debido a situaciones como esta y criticó a quienes buscan publicidad poniendo en duda todo, ya que esto enturbia el panorama.

En relación con las denuncias específicas contra Monedero, ha señalado que durante su mandato no recibió ninguna información al respecto y lamenta que se utilicen canales que pueden proporcionar información distorsionada, permitiendo que la opinión pública se forme con datos no verificados. Finalmente, ha subrayado la necesidad de diferenciar entre el ámbito político, con sus propios protocolos, y el espacio universitario.

El periódico 'La Razón' publicó hace unos días el testimonio de una alumna de Monedero que relataba como este detallaba en sus clases anécdotas sexuales de Pablo Iglesias.

La exdelegada del Gobierno en materia de Violencia de género por su parte declaraba lo siguiente: "A mi no me llegó nada (...) me da mucha rabia cuando se utilizan canales que te pueden dar información averiada, porque la gente puede opinar".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.