Las conversaciones que destapan los supuestos casos de agresión sexual de Monedero: "Irene lo sabe y Pablo desde luego"

Los supuestos "abusos y manoseos" de Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, eran un secreto a voces. Existen varias supuestas víctimas que no quisieron denunciar al político y profesor pero que sí lo contaron en conversaciones privadas. El diario ABC destapa lo que sería la conversación entre Raquel Ogando, exmilitante de Unidas Podemos, y una supuesta víctima. "Me estoy enterando de cosas que me decepcionan mucho. Como que Irene lo sabe y Pablo desde luego", Ogando responde "Claro que lo saben".

La joven señalaba que los militantes de Podemos miraban hacia otro lado ante las acusaciones sobre el líder. "Tías de Podemos han dicho que son denuncias falsas", añadían.

"En el partido nadie hizo nadie contra Monedero"

José Antonio Pérez, director adjunto de ABC, señala que hay dos pasos fundamentales en el caso de los supuestos abusos. Todo nace de un audio entre Sergio Grégori y Raquel Ogando. En ese audio se habla de lo que está sucediendo en Podemos. Señala que cuando se publican estos WhatsApp el partido, ante la ola de indignación, no le queda más remedio que reconocer que se conocían las denuncias y lo que estaba pasando y nadie hizo nada contra Monedero.

Cuando el medio le consulta aseguran desde el Partido que si Monedero dejó la formación fue por motivos personales pero no por ninguna denuncia.

En el partido empiezan a recibir testimonios de mujeres que aseguran que han sido acosadas

En Podemos mantienen que apartaron a Monedero desde que tuvieron conocimiento de los hechos. Aportan la fecha de septiembre de 2023 como el momento en que reciben un correo electrónico con un testimonio sobre comportamientos de Monedero que podían llegar a ser violencia sexual. Añade además Pérez que otros miembros de la dirección también habrían recibido en otras fechas otro testimonio de una mujer victima de violencia sexual.

"Me siento avergonzado de haber seguido llamando a Monedero"

ABC revela un audio del periodista Sergio Grégori, fundador de la televisión Canal Red de Pablo Iglesias, en el que se revela lo que le habían contado ya los dos casos de supuesta agresión de Monedero. Asegura que hace tiempo ya le habían contado "cosas muy fuertes de baboseo y que sonaban a agresión sexual".

Grégori reconocía que las acusaciones son graves y eso le duele, pero como no quiso denunciar nada pues él siguió manteniendo la misma relación con Juan Carlos. Se sentía avergonzado de llamarle para que acudiera al programa "aún sabiendo que había muchas mierdas que no le gustaban un pelo".

