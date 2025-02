La exeurodiputada de Podemos Lola Sánchez afirma que no interpondrá "ninguna denuncia formal" contra Monedero

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha presumido de que su formación tomó medidas contra el confundador del partido, Juan Carlos Monedero, antes de que se publicaran testimonios señalándole por acoso sexual. Sin embargo, la exeurodiputada de Podemos Lola Sánchez Caldentey asegura que sufrió acoso en mayo de 2014 durante un acto de campaña de las elecciones europeas.

"He sido la primera mujer en contar públicamente lo de Monedero", sostiene en sus redes sociales. "Fue una noche muy bonita si no me la hubiera fastidiado Monedero porque estuvo toda la noche muy baboso e insistente conmigo. Al final de la noche, en un bar, con las copas en la mano, me empotró contra la pared, en el sentido de que invadió mi espacio personal de una manera que no era nada agradable", explica en 'La Razón'.

Sánchez Caldentey ha asegurado que no interpondrá ninguna denuncia tras la publicación de varios testimonios por acoso sexual. "Ni entonces ni hoy tengo intención de interponer ninguna denuncia formal. La condena que merece es social, tanto él como quienes han permitido esa impunidad durante tantos años", denuncia.

Asimismo, aseveró que "la prensa de 'izquierdas' no quiere conocer mi relato" porque "así pueden decir que es una maniobra de la derecha".

Apunta que los contextos del caso Monedero eran conocidos para muchas personas. "Esto lo conocía hasta el apuntador", afirmó. También reivindicó que ella es de izquierda y señaló que "la condena que merece" Monedero es "social, tanto él como quienes han permitido esa impunidad durante tantos años".

Todo lo que se sabe del 'caso Monedero'

En enero, la Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid abrió una investigación a Juan Carlos Monedero después de que Podemos haya confirmado que lo apartó de la actividad del partido en 2023 por dos acusaciones de violencia sexual contra él.

La investigación de la Universidad Complutense de Madrid a Monedero, uno de los fundadores de Podemos, se produce tras abrir un expediente de información reservada por la Unidad de Igualdad después de recibir una denuncia de acoso sexual por parte de una alumna. El expediente es confidencial, se abrió en la Unidad de Igualdad, y esta lo ha trasladado a la Inspección de Servicios.

Fuentes de Podemos han explicado a EFE que la secretaría de feminismos del partido recibió el 12 de septiembre de 2023 un correo electrónico con el testimonio de una mujer que denunciaba comportamientos de Monedero que podían llegar a ser violencia sexual, por lo que reclamaba una actuación interna.

Ese escrito fue trasladado por el partido a la Comisión de Garantías, que ofreció a la denunciante una vía "confidencial y segura" para aportar testimonios concretos de los hechos. Ante esto, en Podemos aseguran que no hubo respuesta por parte de la mujer. A pesar de ello, Monedero no anunció de manera pública su salida de la fundación hasta el 14 de septiembre a través de un mensaje en la red social 'X', en el que agradecía a la líder del partido, Ione Belarra, la confianza en este tiempo.

