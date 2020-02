Un profesor que se niega a pedir el 'pin parental' en Murcia: "Hay un partido político que ha generado un discurso de odio hacia el profesorado"

En Espejo Público hemos hablado sobre la polémica del 'pin parental' en Murcia, en concreto hemos hablado con Diego Reina, un profesor que se niega a seguir las instrucciones del Gobierno regional. Este profesor decía a sus alumnos: "Me niego y me he negado a pedir y a solicitar ese permiso parental porque consideré que era mucho más importante pedíroslo a vosotros. Ya está bien que los políticos, profesores o los padres pensemos que a vuestra edad no tenéis la máxima capacidad para pensar y para decidir".

Comenta que después de esas palabras ha tenido el apoyo de muchos alumnos y de la sociedad murciana y por ahora el inspector de educación no ha visitado el centro y no hay ninguna consecuencia negativa. Además, han recibido cartas firmadas de los padres diciendo que apoyan totalmente al centro y al profesorado que son quienes guían a sus hijos.

"El propio presidente de nuestra comunidad autónoma dijo: ¿cuántas denuncias hay por manipular al alumnado en Murcia?, ninguna. Solo le pido a los padres que confíen en el profesorado de sus hijos y en la escuela pública porque lo hacemos con la máxima responsabilidad", asegura.

Diego Reina cree que el problema radica en que hay un partido político que ha generado un discurso de odio y de ataque al profesorado, y destaca que ellos educan desde el respeto, la tolerancia y la diversidad.

